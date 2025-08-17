L'ultimo saluto dei "figli artistici" di Pippo Baudo

Tra i primi a dare l'addio a Pippo Baudo e a dirgli "grazie" sono stati i suoi "figli artistici", quelli che il presentatore ha davvero "inventato". "Non posso credere che sto scrivendo questo messaggio. Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile. Uno di loro è diventato 32 anni fa l'uomo che mi ha cambiato la vita. Ciao al mio secondo papà", è il ricordo commosso di Laura Pausini. "Se il destino mi ha dato un padre di sangue, tu sei stato il padre dell'anima artistica, quello che incoraggia, che apre porte, che crede quando gli altri dubitano", le fa eco Eros Ramazzotti. Con loro anche Giorgia, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia e gli altri talenti da lui scoperti e lanciati.