Il presidente Confesercenti Gronchi a Tgcom24: "Pesa la perdita di capacità di spesa delle famiglie"

"E' un segnale davvero positivo il fatto che la percezione per il Paese sia un momento difficile e complesso, ma alla fine positivo. C'è una differenza importante che va sottolineata: i consumatori riescono a vivere questo momento difficile della storia, tutto sommato, con qualche prospettiva, ma le imprese tendono ad avere un approccio più negativo, in particolar modo commercio e turismo, che segnano qualche zero virgola in meno". Così il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, ha commentato i nuovi dati Istat a Tgcom24. "Noi stiamo registrando una brusca frenata dei consumi in senso generale molto recente, quindi, ci aspettiamo una fine dell'anno per quanto riguarda i consumi italiani in terreno positivo, intorno allo 0,5%, ma abbiamo dovuto vedere al ribasso di 2,4 miliardi per quello che riguarda i consumi attesi da qui alla fine dell'anno. - ha concluso Gronchi - Pesano in modo importante le grandi preoccupazioni internazionali, gli avvenimenti geo politici e i venti di guerra e pesa in modo molto pesante la perdita di capacità di spesa delle famiglie. E questi sono gli elementi più rilevanti".