Il ministro Tajani al business forum di Riad: "In Arabia Saudita grande interesse per il Made in Italy"

Il Forum si è articolato in cinque aree strategiche: infrastrutture, automotive, trasporti sostenibili, edilizia e arredo; farmaceutico-medico e scienze della vita; alta tecnologia; agritech e agroindustria; e industrie culturali e dello sport e ha visto la partecipazione di oltre 400 aziende italiane e 600 saudite. Numeri record che testimoniano l'interesse reciproco tra i due Paesi.