Il maglione di Natale è diventato cool

Da emblema di "disagio" natalizio, indossato da chi alle feste si sente sempre e comunque fuori luogo, a capo cool. Il maglione di Natale, prima tanto sbeffeggiato, negli ultimi anni è stato sdoganato. E sfida delle fashioniste è trovarne le versioni più stilose e chic. Senza nulla togliere alla spensieratezza.