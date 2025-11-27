Il maglione di Natale è diventato cool

È sfida tra le fashioniste a"trovarne le versioni più stilose e chicdi Adele Costantini
Da emblema di "disagio" natalizio, indossato da chi alle feste si sente sempre e comunque fuori luogo, a capo cool. Il maglione di Natale, prima tanto sbeffeggiato, negli ultimi anni è stato sdoganato. E sfida delle fashioniste è trovarne le versioni più stilose e chic. Senza nulla togliere alla spensieratezza.
Con il Black Friday la corsa allo shopping per i look natalizi è partita. E sui social rimbalzano consigli per trovare i Christmas jumper migliori, da abbinare a minigonne o jeans per una calda serata di auguri tra amiche sorseggiando un calice, o per un pigiama party natalizio nel segno del glamour.