Il caro vacanze si abbatte sui viaggiatori

Sono più di 18 milioni gli italiani in partenza per le vacanze ad agosto. Il 70% resterà in Italia: Emilia-Romagna, Toscana e Trentino-Alto Adige sono in testa alle preferenze; seguono Sicilia, Puglia, Lazio, Liguria e Campania. Per chi sceglie la penisola, agosto significa mare per la maggioranza dei visitatori, ma in tanti si sposteranno anche verso la montagna oppure in un luogo immerso nella natura. Seguono i piccoli borghi e le grandi città d’arte. Una spinta importante per l'economia, con il caro vacanze in agguato: come denuncia l'Adoc, l'associazione per la difesa e orientamento dei consumatori, le strutture alberghiere costano il 3,5% in più nel Centro Nord e il 5,2% al Sud e nelle Isole.