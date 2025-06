"E' il momento in cui il sacrificio diventa soddisfazione e in cui la passione raccoglie i proprio frutti". A Frignano, nel Casertano, è l'accensione della trebbiatrice a dare ufficialmente il via al Capodanno del Mugnaio. Una festa di cui si fa promotore Mulino Caputo, in cui passato e futuro si danno la mano per assaporare la farina del nuovo anno.