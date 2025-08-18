I primi passi di Pippo Baudo nel mondo dello spettacolo

Pippo Baudo, morto all'età di 89 anni, è stato il presentatore tv per eccellenza. Pochi però ricordano i suoi primissimi passi nel mondo spettacolo, quando da ragazzo condivideva il palco, a teatro, con Tuccio Musumeci. Nell'album dei ricordi dell'attore catanese c'è il sogno di due giovani amici, che sarebbero rimasti legati per sempre. "Pippo non era un amico, era un fratello", dice Musumeci, che tra i due "amministrava" anche i conti. "Segnavamo tutte le paghe che ci davano. Se ci davano per esempio 7mila lire una sera, Pippo mi aspettava in una piazza a Catania, dove gli davo 3,5. Era puntualissimo a prendersi i soldi", ricorda. Baudo gli presentò anche la donna che più avanti diventò sua moglie.