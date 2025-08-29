Granchio blu, non serve cucinarlo: ecco come contrastarlo

Basta l'ingegno di un solo uomo per avere la meglio su un esercito invasore. In questo caso l'esercito è composto da file di granchi blu, gli alieni dei nostri mari, che sistematicamente assaltano le colture di molluschi. Ma questa volta a metterli in fuga non è una dieta che invita a pescarli per consumarli in abbondanza, rimedio che si è rivelato davvero poco efficace, piuttosto l'invenzione di un dissuasore sonoro. Potrebbe rivelarsi questa la chiave di volta per far arretrare il predatore che ha invaso i nostri mari arrivando dal lontano Atlantico e facendo disperare i pescatori. Ma da qualche mese si stanno effettuando test sul sistema che si basa sull'invenzione di Roberto Passarella, realizzata con l'aiuto dell'amico tecnico elettronico Giacomo Perazzolo. I risultati fanno ben sperare, perché il sistema terrebbe a distanza il 90% dei crostacei invasori senza danni per l'ambiente.