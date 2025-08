Giuni Russo rivive nel remix di Dumar

Sono passati 40 anni da quando uscì "Mediterranea", meravigliosa canzone di Giuni Russo. Per celebrare l'importante anniversario, il brano rivive in una nuova versione remix firmata dal dj e produttore friulano Mattia Del Moro, in arte Dumar. "Ho immaginato un incontro, in realtà mai avvenuto, tra Giuni Russo e Giorgio Moroder", ha spiegato. Una vera summer hit dal sapore nostalgico.