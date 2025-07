Giappone, violento nubifragio a Tokyo: sospeso lo Shinkansen

Un violento nubifragio si è abbattuto su Tokyo. A causa del maltempo è stato sospeso, in diverse aree attorno alla capitale giapponese, il servizio ferroviario ad alta velocità Shinkansen. L’agenzia meteorologica ha riferito che le condizioni atmosferiche risultano instabili a causa di un fronte di maltempo e ha avvertito del rischio di frane, inondazioni e straripamenti dei fiumi. A Honjo, nella prefettura di Saitama, si sono registrati 106 mm di pioggia in un'ora. In alcune zone di Tokyo, Yamagata, Fukushima, Gunma e Yamanashi, le precipitazioni hanno raggiunto i 100-120 mm nello stesso intervallo.