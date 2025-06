Ghiacciai in pericolo

Non si può riavvolgere il nastro e tornare indietro nel tempo. Anche se il riscaldamento globale si arrestasse improvvisamente, il 40% dei ghiacciai si scioglierà a causa dei combustibili fossili emessi nell'aria fino a oggi. A dirlo è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, che avverte: la perdità del ghiaccio potrebbe aumentare del 76% se la temperatura salisse di 2,7°C, provocando l'innalzamento del livello del mare, mettendo in pericolo milioni di persone e causando migrazioni di massa. Per fare questa previsione, i ricercatori hanno preso in considerazione 200.000 ghiacciai nel mondo, a eccezione di quelli che si trovano in Groenlandia e in Antartide. Lo studio mostra che la percentuale di quelli che sono destinati a sciogliersi varia notevolmente tra le zone della terra. In Canada - per esempio - l'80% dei ghiacciai cesserà di esistere, mentre solo il 5% di quelli dell'Himalaya sarebbe destinato a liquefarsi nei prossimi anni. Due terzi dei ghiacciai delle Alpi, invece, dovrebbe scomparire entro il 2100. Si tratta di un problema per tutti, determinato anche dalle scelte dei singoli. "Tutto è interconnesso - hanno spiegato i ricercatori. - Se, per esempio, si guida in auto nel Regno Unito, si emettono gas serra e questo contribuisce allo scioglimento di un ghiacciaio a circa 10.000 km di distanza". Secondo lo studio - però - possiamo ancora salvare almeno una parte dei ghiacciai presenti sul nostro pianeta, fermando le emissioni di carbonio e limitando il riscaldamento globale all'obiettivo di 1,5 °C concordato a livello internazionale. Tuttavia, non c'è più tempo: bisogna agire in fretta.