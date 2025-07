Germania, scontro ad alta velocità al Nürburgring: due auto sportive si schiantano in pista

Sta facendo il giro del web il video di un violento incidente sul circuito del Nürburgring, in Germania. Una Porsche 911 GT3 RS e una BMW M2 Competition si sono scontrate a circa 200 km/h durante una sessione aperta al pubblico. L'impatto, avvenuto in curva, ha causato l'incendio della Porsche. I conducenti sono sopravvissuti, ma il dibattito online infuria sulle responsabilità e sulla sicurezza di queste sessioni per non professionisti.