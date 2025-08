Francis Ford Coppola ricoverato a Roma: "Sto bene"

Francis Ford Coppola rassicura tutti sulle sue condizioni di salute. Il leggendario regista 86enne si trova ricoverato al Policlinico di Tor Vergata, a Roma, per un intervento cardiaco programmato. A dare la notizia è stato lui stesso con un post pubblicato sui social. "Dada (come mi chiamano i miei figli) sta bene", ha scritto. Poi ha aggiunto: "Approfittando di un'occasione sono a Roma per fare l'aggiornamento della procedura per il trattamento della fibrillazione atriale trentennale con il suo inventore, un grande medico italiano, il dottor Andrea Natale! Sto bene!".