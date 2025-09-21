Fitch, Giorgetti: "Finalmente viene riconosciuto il lavoro fatto"

"Finalmente ci viene riconosciuto il lavoro che è stato fatto". All'indomani della promozione di Fitch che ha elevato il nostro rating da BBB a BBB+ con outlook positivo, segno che il Paese è stabile grazie ai conti in ordine, scelte di bilancio, aumento dell'occupazione, parla il ministro dell'Economia Giorgetti a margine dell'Ecofin di Copenaghen. Gli obiettivi ora: ridurre il deficit al di sotto del 3%, uscire dalla procedura di infrazione aperta dall'Europa per disavanzo eccessivo e, insieme ai 27, investire sulla difesa.