Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
Le dichiarazioni

Fitch, Giorgetti: "Finalmente viene riconosciuto il lavoro fatto"

Gli obiettivi ora: ridurre il deficit al di sotto del 3%, uscire dalla procedura di infrazione aperta dall'Europa per disavanzo eccessivo e, insieme ai 27, investire sulla difesa

di Caterina Ruggeri
21 Set 2025 - 13:43
01:31 

"Finalmente ci viene riconosciuto il lavoro che è stato fatto". All'indomani della promozione di Fitch che ha elevato il nostro rating da BBB a BBB+ con outlook positivo, segno che il Paese è stabile grazie ai conti in ordine, scelte di bilancio, aumento dell'occupazione, parla il ministro dell'Economia Giorgetti a margine dell'Ecofin di Copenaghen. Gli obiettivi ora: ridurre il deficit al di sotto del 3%, uscire dalla procedura di infrazione aperta dall'Europa per disavanzo eccessivo e, insieme ai 27, investire sulla difesa.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri