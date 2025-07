Firenze, a rischio la Festa nazionale dell'Unità

Perfino la Festa nazionale dell’Unità a Firenze rischia di saltare per le perplessità della segretaria del Pd Elly Schlein sulla ricandidatura di Eugenio Giani a governatore della Toscana. Divisioni e polemiche che hanno messo in crisi il Partito Democratico in una della sue roccaforti. Sono stati decisivi gli esiti di un sondaggio in cui Giani ha riportato un travolgente picco di consensi che ha spinto il governatore a rompere gli indugi e annunciare la propria ricandidatura.