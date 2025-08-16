Logo Tgcom24
Fine estate di moda, domina il blu e i costumi restano i veri protagonisti

Il bianco solito grande evergreen della stagione. Ma a catturare sono i bikini da sfoggiare in spiaggia, magari"abbinati al pareo, a un prendisole o a caftani con volumi vaporosi e decori esotici.

di Eleonora Rossi Castelli
16 Ago 2025 - 13:11
Un'onda azzurra travolge le spiagge. Celesti come il mare, direttamente dalle passerelle abiti e caftani approdano sulla sabbia rovente d'agosto e incantano.

Da suggestioni, le tendenze d'estate ormai si sono fatte realtà' e se l'azzurro è il colore più in voga dell’estate 2025, fresco ed elegante, adatto a tutti i tipi di incarnato... Il bianco - dato per superato da alcuni - invece si conferma un evergreen capace sempre di rinnovarsi. Tropicali o monocromo, animalier o minimal, i bikini sono protagonisti e l'outfit si costruisce attorno al costume da bagno.

