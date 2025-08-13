Logo Tgcom24
Firmata una prima intesa

Ex Ilva, accordo sulla decarbonizzazione

Non l'accordo istituzionale di programma che il ministro Adolfo Urso aveva sollecitato nelle ultime settimane, ma un documento destinato a porre le basi della svolta green di Taranto grazie ai forni elettrici

di Stefania Scordio
13 Ago 2025 - 13:38
Ancora un passo avanti sul destino dell'ex Ilva. Nell'incontro di ieri è stata firmata una prima intesa tra le parti relativa alla decarbonizzazione dell'impianto firmata da tutte le amministrazioni nazionali e locali coinvolte. Non l'accordo istituzionale di programma che il ministro Adolfo Urso aveva sollecitato nelle ultime settimane, ma un documento destinato a porre le basi della svolta green di Taranto grazie ai forni elettrici. Si partirà dallo spegnimento delle aree a caldo alimentate a carbone.

