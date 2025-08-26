Emma Mazzenga, a 92 anni corre come una ventenne

Padovana, ex insegnante di chimica, Emma Mazzenga è oggi una leggenda dell’atletica master: vanta 11 titoli mondiali, 31 europei e ben 115 titoli italiani. Il suo spirito competitivo e la sua forma fisica eccezionale hanno attirato l’attenzione della comunità scientifica internazionale. Un team di ricercatori italiani e statunitensi sta conducendo studi approfonditi sul suo corpo.