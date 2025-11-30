Logo Tgcom24
premiato a castiglion fiorentino

E' un bimbo siciliano il prodigio del pianoforte

Alessandro Gervasi riceve"a Castiglion Fiorentino, Arezzo, in Toscana, il Premio San Michele d'Oro

di Federica Terrana
30 Nov 2025 - 13:24
01:31 

A soli sette anni, Alessandro Gervasi non è solo un grande talento… siede al pianoforte come se quello fosse il suo posto da sempre, ma conservando la purezza e l’innocenza di un bambino timido che suona con una maturità sorprendente. Orecchio assoluto, una comparsa a Sanremo, il ruolo di Peppino di Capri da piccolo in un film. Oggi è qui, a Castiglion Fiorentino, Comune in provincia di Arezzo, in Toscana, per ricevere il Premio San Michele d’Oro.

pianoforte
video tg