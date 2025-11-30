E' un bimbo siciliano il prodigio del pianoforte

A soli sette anni, Alessandro Gervasi non è solo un grande talento… siede al pianoforte come se quello fosse il suo posto da sempre, ma conservando la purezza e l’innocenza di un bambino timido che suona con una maturità sorprendente. Orecchio assoluto, una comparsa a Sanremo, il ruolo di Peppino di Capri da piccolo in un film. Oggi è qui, a Castiglion Fiorentino, Comune in provincia di Arezzo, in Toscana, per ricevere il Premio San Michele d’Oro.