Mondo
ma il cremlino smentisce

Droni nei cieli, l'Europa punta il dito contro Mosca

Il Cremlino"nega coinvolgimenti, ma la Nato si prepara al peggio

di Luca Pesante
23 Set 2025 - 19:34
01:35 

L'Europa punta il dito, Mosca nega, la Nato si prepara al peggio. Sul tavolo della diplomazia le parole rimbalzano da un lato all'altro del fronte orientale del Vecchio Continente, ormai una nuova "cortina di ferro", sotto forma di allarmi e minacce. Al centro del tavolo ci sono i continui sorvoli di droni nello spazio aereo europeo, e quindi dell'Alleanza atlantica, addirittura sopra infrastrutture sensibili sia dal punto di vista civile che militare.

russia

