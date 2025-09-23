Droni nei cieli, l'Europa punta il dito contro Mosca

L'Europa punta il dito, Mosca nega, la Nato si prepara al peggio. Sul tavolo della diplomazia le parole rimbalzano da un lato all'altro del fronte orientale del Vecchio Continente, ormai una nuova "cortina di ferro", sotto forma di allarmi e minacce. Al centro del tavolo ci sono i continui sorvoli di droni nello spazio aereo europeo, e quindi dell'Alleanza atlantica, addirittura sopra infrastrutture sensibili sia dal punto di vista civile che militare.