Droni, jet e attacchi ibridi: ecco la strategia russa

La minaccia russa è una strategia a due livelli, di cui uno visibile: i droni e i Mig che sconfinano, mettendo in allarme l'Europa. Un altro è invece sotto traccia, ben più insidioso e sfuggente: quello degli attacchi ibridi che puntano a minare la compattezza del fronte occidentale. È il rischio maggiore secondo i nostri servizi segreti, poco propensi, allo stato attuale, a credere che Mosca stia davvero pensando a un'invasione dell'Europa su larga scala.