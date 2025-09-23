Logo Tgcom24
Difesa, il ministro Crosetto dall'Estonia: "Non vogliamo l'escalation"

Dopo l'ennesima incursione di misteriosi droni nei cieli europei

di Beatrice Bortolin
23 Set 2025 - 19:37
01:35 

"In momenti così difficili penso che sia importante rimanere freddi, rimanere calmi ma dimostrare fermezza nelle reazioni. Ci sono quasi 400 militari italiani in questa base e ce ne sono 2mila sul fronte Est con assetti rilevanti" "a dimostrare il nostro impegno in questo momento difficile per l'Alleanza atlantica". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, in visita alla base di Amari, in Estonia, precisando che "non vogliamo una escalation". Il riferimento è alle ultime incursioni di droni, probabilmente russi, nei cieli europei.

russia
crisi ucraina

