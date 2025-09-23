Difesa, il ministro Crosetto dall'Estonia: "Non vogliamo l'escalation"

"In momenti così difficili penso che sia importante rimanere freddi, rimanere calmi ma dimostrare fermezza nelle reazioni. Ci sono quasi 400 militari italiani in questa base e ce ne sono 2mila sul fronte Est con assetti rilevanti" "a dimostrare il nostro impegno in questo momento difficile per l'Alleanza atlantica". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, in visita alla base di Amari, in Estonia, precisando che "non vogliamo una escalation". Il riferimento è alle ultime incursioni di droni, probabilmente russi, nei cieli europei.