De Pascale: "Strage di Bologna? Ecco a cosa porta a politica violenta"

"È importante che sia qui il governo; importanti sono anche gli impegni che sono stati presi, che però sono conseguenti a quelli presi negli anni scorsi e che sono stati disattesi. La ministra (Bernini, ndr) non è voluta entrate nel merito, non condivide alcune delle cose che verranno dette in piazza. Sarebbe utile discutere su quale parte non si condivide. Le sue parole sul rispetto della libertà, della democrazia, della diversità non possono non essere sottoscritte. Ma in linea di principio, se non si condivide qualcosa, bisognerebbe dire che cosa non si condivide. Se è necessario discutere ancora di quello che è successo il 2 agosto, dopo tutte queste sentenze, disponibili a parlarne, però vorremmo capire", ha detto De Pascale.