Dazi,"l'accordo tra Stati Uniti ed Europa regge: sì al tetto del 15% dal 7 agosto

Il giorno dei dazi. l'accordo tra Stati Uniti ed Europa regge: si' al tetto del 15% dal 7 agosto. Ma si continua a trattare. Braccio di ferro sulle esenzioni per alcuni settori. E Bruxelles congela i controdazi per 6 mesi. Intanto Trump firma l'ordine esecutivo: rimodulate le tariffe per una settantina di paesi. Canada punito per la posizione pro Palestina: prodotti tassati al 35%.