Dazi, il piano del governo per proteggere i nostri prodotti

Superato lo soglio dell'accordo quadro sui dazi e in attesa di definire quei dettagli che per l'Italia rappresentano lavoro e futuro per molti settori, il governo Meloni passa alla fase due. L'obiettivo è proteggere i nostri prodotti più importanti, dalla farmaceutica alla componentistica, ma anche agroalimentare e vino. Non ci sarà una Manovra correttiva, precisano subito fonti di Palazzo Chigi, ma per i settori più colpiti si studiano interventi.