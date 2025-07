Dazi, Europa spaccata dopo l'accordo Ue-Usa

Non si placano le polemiche sull’intesa commerciale raggiunta domenica tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. Le cancellerie europee appaiono sempre più divise: la Francia parla di resa, Berlino si dice insoddisfatta, Madrid accetta “senza entusiasmo” mentre il premier polacco Tusk avverte: Non c’è nulla da festeggiare. A far discutere è anche il fatto che l’accordo – come precisato oggi dalla Commissione – non è giuridicamente vincolante.