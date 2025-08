Dazi, dal 7 agosto entrano in vigore le tariffe al 15% sulle merci Ue

Conto alla rovescia per l'entrata in vigore delle tariffe commerciali con l'America. Dalla mezzanotte del 7 agosto dazi al 15% "tutto incluso", farmaci compresi. Ma la trattativa continua su vari comparti: quello dell'auto ora tassato al 27% punta a scendere al 15%. Il vino potrebbe essere esentato ma non da subito. Sul made in Italy il calo dell'export si farà sentire soprattutto al Nord, secondo Svimez con un impatto sull'occupazione quantificato in oltre 100mila unità, le città maggiormente interessate Milano e Torino. Dai calcoli di Anie confindustria si stima una contrazione da 800 milioni di euro per il settore tecnologico.

Per le aziende italiane la sfida è di neutralizzare l'impatto economico dei dazi americani: secondo Unimpresa, le imprese possono assorbire fino a 11 miliardi. Servono strategie produttive mirate e apertura a nuovi mercati. I più coinvolti i settori agroalimentare, meccanico moda e design. Dalla casa bianca si aspettano ulteriori colpi di scena.