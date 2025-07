È una vera corsa contro il tempo quella tra Stati Uniti e UE per evitare lo spettro di nuovi dazi. La stretta di mano di Turnberry non basta: senza un testo congiunto, scatterebbero automaticamente tariffe del 30 su molte merci europee dirette negli Stati Uniti. Bruxelles è al lavoro per blindare l’intesa, ma le divisioni restano.