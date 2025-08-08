Dazi, adesso tocca all'oro: Trump esulta

I mercati hanno fiducia nella politica presidenziale a fronte delle scelte di aziende come Apple di produrre in Americadi Caterina Ruggeri
Dazi americani, adesso tocca all'oro, gli Usa hanno imposto tariffe sulle importazioni di lingotti da un chilo. Il prezzo del metallo "bene rifugio" per eccellenza vola alle stelle e sale a 3.534 dollari l'oncia. La Casa Bianca esulta e prevede nelle sue casse introiti di miliardi grazie alle tariffe sulle merci provenienti dall'estero. Le borse viaggiano a pieno regime, per gli analisti di Goldman Sachs, sono troppo compiaciute, come ai tempi della pre crisi del 2007.
