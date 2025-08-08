Logo Tgcom24
Dazi, adesso tocca all'oro: Trump esulta

I mercati hanno fiducia nella politica presidenziale a fronte delle scelte di aziende come Apple di produrre in America

di Caterina Ruggeri
08 Ago 2025 - 19:23
01:35 

Dazi americani, adesso tocca all'oro, gli Usa hanno imposto tariffe sulle importazioni di lingotti da un chilo. Il prezzo del metallo "bene rifugio" per eccellenza vola alle stelle e sale a 3.534 dollari l'oncia. La Casa Bianca esulta e prevede nelle sue casse introiti di miliardi grazie alle tariffe sulle merci provenienti dall'estero. Le borse viaggiano a pieno regime, per gli analisti di Goldman Sachs, sono troppo compiaciute, come ai tempi della pre crisi del 2007.

