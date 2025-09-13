Damiano David infiamma Varsavia da solista

È partito da Varsavia il tour mondiale di Damiano David, il suo primo da solista, quasi tutto sold-out. Sul palco, davanti a migliaia di fan in delirio, il cantante romano ha presentato i brani del suo album di debutto "Funny Little Fears". Un live travolgente quello del frontman dei Maneskin, che segna l'inizio di un'avventura di 30 date che arriverà in Italia il 7 ottobre a Milano e l'11 e il 12 ottobre a Roma.

