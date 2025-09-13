Logo Tgcom24
IL FRONTMAN DEI MANESKIN

Damiano David infiamma Varsavia da solista

Partito il tour mondiale del cantante romano, che farà tappa anche in Italia

di Emiliano Dal Toso
13 Set 2025 - 21:21
01:29 

È partito da Varsavia il tour mondiale di Damiano David, il suo primo da solista, quasi tutto sold-out. Sul palco, davanti a migliaia di fan in delirio, il cantante romano ha presentato i brani del suo album di debutto "Funny Little Fears". Un live travolgente quello del frontman dei Maneskin, che segna l'inizio di un'avventura di 30 date che arriverà in Italia il 7 ottobre a Milano e l'11 e il 12 ottobre a Roma.
 

