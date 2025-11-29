Dalle Alpi agli Appennini al via la stagione sciistica

Parte in grande stile la stagione sciistica sulle nostre Alpi e nelle località appenniniche come l'Abetone, dove già da questo fine settimana funzionano gli impianti di risalita.



Freddo e neve arrivati a inizio novembre hanno creato le condizioni perfette per dare il via libera agli sport invernali con gli sciatori che, già in varie località, sono scesi da piste ben innevate, anche grazie al lavoro dei "gattisti" dei diversi comprensori che hanno perfezionato i tracciati.