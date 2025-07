Dalla Conferenza sull'Ucraina "sostegno incrollabile" a Kiev

Seconda giornata di lavori, a Roma, per la Conferenza per la ripresa dell'Ucraina. "Oggi ci riuniamo in questa città eterna per dimostrare il nostro impegno duraturo nei confronti dell'Ucraina. La nostra determinazione è ferrea, il nostro sostegno incrollabile. Perché saremo sempre al fianco dell'Ucraina, finché sarà necessario. Ora più che mai, l'Ucraina può contare sull'Europa", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.