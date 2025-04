Da San Pio trattori in processione per il Giubileo dell'Agricoltura

Più di trecento i trattori portati dai coltivatori in occasione della celebrazione del "Giubileo dell'agricoltura", manifestazione organizzata a Pietrelcina, paese natale di San Pio, dalla Coldiretti. "ll giubileo dell'agricoltura - spiega il vicepresidente Gennarino Masiello - è per noi un'opportunità per poter ribadire quelli che sono i valori che ispirano la nostra organizzazione, sanciti al primo articolo del nostro statuto, che ci sollecitano a ispirare il nostro impegno ai principi fondamentali della dottrina cristiana sociale. Siamo convinti che la forza della nostra organizzazione, agli ottant'anni che abbiamo festeggiato, è tale anche grazie alla capacità di tenere fede a questi valori ed essere coerenti nel tempo a difesa delle imprese agricole, senza mai smettere di saper guardare agli interessi della comunità e dei cittadini".