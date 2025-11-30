Da Dresda a Strasburgo, la magia dei mercatini di Natale

Luci, colori, botteghe artigianali, profumi di spezie e atmosfere nordiche. E' con i mercatini di Natale che l'Europa si accende della magia delle feste. Questa è Dresda, con la fiera più antica della Germania, inugurata nel 1934. Ai partecipanti viene distribuito lo stollen, il pan fruttato da gustare col vin brulè sulle note del coro cittadino. In Francia, il mercatino di Strasburgo ha aperto illuminando il suo albero di 30 metri. Attori vestiti da personaggi natalizi e un angelo sospeso a una gru hanno accolto i visitatori del Gendarmermarkt di Berlino. In questo Natale 2025 c'è una new entry, il mercatino di Natale di Craiova, in Romania, a 200 chilometri da Bucarest.