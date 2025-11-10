Logo Tgcom24
LA DECISIONE

Cucina italiana Patrimonio dell'umanità, primo sì dall'Unesco

Si attende dicembre per la decisione finale

di Bruna Varriale, Michelangelo Iuliano
10 Nov 2025 - 21:49
01:42 

Il primo parere favorevole, quello tecnico, è arrivato. E così, con una buona dose di ottimismo, si attende dicembre, quando la Commissione dell'Unesco si pronuncerà sulla candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell'umanità.

