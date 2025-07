Croazia, in decine di migliaia al concerto del cantante filo-nazista Thompson

A Zagabria migliaia di persone hanno partecipato a un concerto di Marko Perkovic (in arte Thompson, come una mitragliatrice statunitense), un cantante di destra noto per la sua presunta simpatia verso il regime fantoccio croato filo-nazista della Seconda guerra mondiale. Salendo sul palco, Perković ha gridato: “Con questo concerto mostreremo la nostra unità”. Ha poi incitato il resto dell’Europa a "ritornare alle proprie tradizioni e radici cristiane". Perković è stato bandito da alcune città europee a causa delle frequenti manifestazioni filo-naziste nei suoi concerti, ma resta estremamente popolare in Croazia, dove partecipa regolarmente a raduni e eventi sportivi.