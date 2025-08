Confcommercio: "Salgono al 42,2% le spese obbligate delle famiglie"

Casa, bollette, sanità, trasporti, assicurazioni. Le spese obbligate rappresentano il 42% dei consumi familiari, con un aumento di oltre 5 punti rispetto a 30 anni fa. Una dinamica che contrae il potere di acquisto degli italiani, riduce sempre di più l'area delle scelte libere di consumo e quindi il potenziale di crescita del nostro Paese. L'allarme arriva da Confcommercio. In termini monetari a fronte di una spesa, pro capite, complessiva di circa 22.000 euro nel 2025, oltre 9.300 euro sono assorbiti da spese essenziali. Al primo posto l'abitazione (5.200 euro) seguita da assicurazione e carburanti (2.151 euro) e l'energia (1.651 euro). A incidere l'aumento dei prezzi, +132% in trent'anni, e in particolare quelli dell'energia, +178% dal 1995.