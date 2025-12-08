Chef Davide Oldani a Tgcom24: "Cucina italiana Patrimonio Unesco? Un riconoscimento per tutta la filiera"

"Cucina italiana Patrimonio Unesco? Sarebbe un riconoscimento molto importante", afferma a Tgcom24 lo chef bistellato Davide Oldani, che da ultimo ha firmato anche la gena di gala dopo la Prima del 7 dicembre che inaugura la stagione lirica del teatro alla Scala di Milano. "Così va premiata tutta la squadra, dai produttori agli chef. Tutta la filiera. E il sistema Italia che si è compattato", conclude, mostrando ottimismo in merito alla candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Umanità.