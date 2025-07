Caso Gergiev, Mosca contro l'Italia: "Non diamo perle ai porci"

"Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci". Con questa citazione in italiano del Vangelo, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha attaccato l'Italia, dopo la decisione della direzione della Reggia di Caserta di annullare il concerto del direttore d'orchestra Valery Gergiev, fedele amico di Vladimir Putin, sanzionato da alcuni Paesi europei. In particolare, Zakharova si è scagliata contro la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, entrambi contrari all'esibizione del musicista. La rassegna della Reggia di Caserta - nell'ambito della quale si sarebbe inserito il concerto di Gergiev - è finanziata dai fondi europei. E la partecipazione del direttore d'orchestra russo sarebbe stata un paradosso, considerati gli sforzi dell'Ue per indebolire la Russia, che non sembra intenzionata a porre fine alla guerra in Ucraina.