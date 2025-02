Caro bollette, il governo corre ai ripari: "In arrivo un pacchetto di misure per imprese e famiglie"

Eliminare il divario fra il prezzo del gas sul mercato europeoe quello sul mercato italiano e ampliare la platea dei beneficiari del bonus sociale. E' stato dato il calcio d'inizio per il decreto che dovrà affrontare il problema del caro bollette e sostenere le imprese e le famiglie maggiormente in difficoltà. Un primo vertice con tutti i ministri interessati si è tenuto a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni, con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti videocollegato da Bruxelles e i colleghi dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e degli Affari Europei Tommaso Foti. L'incontro è servito a mettere sul tavolo le misure che saranno inserite in un provvedimento che comunque non saranno oggi sul tavolo del consiglio dei Ministri.