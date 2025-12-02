Caprioli bloccati su un lago ghiacciato in Siberia: il salvataggio

In Siberia un gruppo di pescatori ha salvato decine di caprioli rimasti bloccati sulla superficie di un lago ghiacciato. Le immagini diffuse da Ilya Zaitsev mostrano gli uomini mentre usano le slitte per raggiungere gli animali e, con delicatezza, legano loro le zampe per tenerli fermi e calmarli durante il recupero. Una volta portati in salvo, i caprioli riescono a rialzarsi e a scappare rapidamente tra le sterpaglie.