Capobianco (Conflavoro Pmi) a Tgcom24: "Dazi? Tutelare e promuovere di più il Made in Italy"

"I dazi - conclude Capobianco - vanno ad aggiungersi a tutto ciò che abbiamo visto negli ultimi anni. Alcuni settori sono già penalizzati dalle prime misure degli Usa e ancora vivono nell'incertezza, ma grazie al governo Meloni possiamo avere una speranza in più che non ci possano essere ulteriori costi che vadano a ricadere sia sull'approvvigionamento delle nostre manifatture italiane, dei nostri beni, sia per quanto riguarda poi l'aumento dell'inflazione e il calo del potere d'acquisto dei cittadini. Gli Usa sono un partner importante, ma dall'altra parte dobbiamo anche pensare che, come esistono i dazi, bisogna tutelare e promuovere ancora meglio il nostro Made in Italy. E la nostra associazione di categoria ha lanciato un altro progetto al ministero delle Imprese che è la certificazione di origine e di tipicità italiana".