A Treviso

Campionato mondiale del tiramisù, ecco come saranno selezionati i giurati

Quindici le domande del questionario a cui rispondere in occasione del click day, il 13 settembre

di Paolo Brinis
03 Set 2025 - 20:28
01:38 

Il tiramisù dicono che l'abbiano inventato a Treviso e, proprio qui, si svolge il campionato mondiale dedicato a questa prelibatezza. In gara a metà ottobre si sfideranno solo pasticcieri dilettanti. A valutarli 100 giudici buongustai dal fine palato, che a loro volta saranno selezionati: dovranno infatti prima dimostrare di conoscere alla perfezione anche il regolamento del concorso. 

