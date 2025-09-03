Campionato mondiale del tiramisù, ecco come saranno selezionati i giurati

Quindici le domande del questionario a cui rispondere in occasione del click day, il 13 settembredi Paolo Brinis
Il tiramisù dicono che l'abbiano inventato a Treviso e, proprio qui, si svolge il campionato mondiale dedicato a questa prelibatezza. In gara a metà ottobre si sfideranno solo pasticcieri dilettanti. A valutarli 100 giudici buongustai dal fine palato, che a loro volta saranno selezionati: dovranno infatti prima dimostrare di conoscere alla perfezione anche il regolamento del concorso.
Commenti (0)