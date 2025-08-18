Logo Tgcom24
I FUNERALI MERCOLEDÌ, A MILITELLO

Camera ardente al "Teatro delle Vittorie", l'omaggio a Pippo Baudo

L'abbraccio di artisti e gente comune al gigante della tv. Da Katia Ricciarelli a Lino Banfi. C'è anche Fiorello

di Michelangelo Iuliano
18 Ago 2025 - 18:48
Personaggi famosi e persone comuni: il ricordo di Pippo Baudo unisce e commuove tutti. In centinaia hanno voluto omaggiare durante tutta la giornata il grande presentatore nella camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie a Roma. A vegliare sul suo papà, la figlia Tiziana, che ha accolto e abbracciato i tanti amici e colleghi venuti a salutarlo, e le persone più importanti  della  sua  vita 

