Camera ardente al "Teatro delle Vittorie", l'omaggio a Pippo Baudo

Personaggi famosi e persone comuni: il ricordo di Pippo Baudo unisce e commuove tutti. In centinaia hanno voluto omaggiare durante tutta la giornata il grande presentatore nella camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie a Roma. A vegliare sul suo papà, la figlia Tiziana, che ha accolto e abbracciato i tanti amici e colleghi venuti a salutarlo, e le persone più importanti della sua vita