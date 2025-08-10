Calendario Pirelli 2026, ecco chi sono le protagoniste

Quest'anno il Calendario Pirelli è affidato al fotografo norvegese Sølve Sundsbø, mosso dal desiderio di segnare un nuovo capitolo nella storia degli iconici 12 mesi, di indagare il rapporto con il tempo e lo spazio, quel filo rosso che ci lega alle nostre origini. Tra i protagonisti dell'edizione 2026 ci sono Isabella Rossellini, le top Eva Herzigova e Irina Shayk avvolta in una nuvola rosa, la star di Hollywood Tilda Swinton, la campionessa Venus Williams, e anche un'altra italiana, Luisa Ranieri.