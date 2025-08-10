Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
The Cal

Calendario Pirelli 2026, ecco chi sono le protagoniste

"Sentivo il bisogno di catturare istinti e stati d'animo centrali nella vita di ognuno", dice"fotografo norvegese Sølve Sundsbø

di Emiliano dal Toso Maria Vittoria Corà
10 Ago 2025 - 14:20
01:33 

Quest'anno il Calendario Pirelli è affidato al fotografo norvegese Sølve Sundsbø, mosso dal desiderio di segnare un nuovo capitolo nella storia degli iconici 12 mesi, di indagare il rapporto con il tempo e lo spazio, quel filo rosso che ci lega alle nostre origini. Tra i protagonisti dell'edizione 2026 ci sono Isabella Rossellini, le top Eva Herzigova e Irina Shayk avvolta in una nuvola rosa, la star di Hollywood Tilda Swinton, la campionessa Venus Williams, e anche un'altra italiana, Luisa Ranieri.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri