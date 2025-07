Caldo torrido in Turchia, tuffi nel Bosforo per rinfrescarsi

Gli abitanti di Istanbul cercano modi per rinfrescarsi mentre le temperature continuano a salire vertiginosamente in città. Le previsioni meteorologiche hanno avvertito che il mercurio avrebbe raggiunto i 36 gradi nella città più grande della Turchia, con alcuni quartieri densamente popolati che avrebbero raggiunto temperature “percepite” di 45 gradi. Decine di uomini, donne e bambini hanno cercato di trovare sollievo dal caldo nuotando nel Bosforo, lo stretto iconico che separa la città tra Asia ed Europa. Altri si sono seduti all'ombra nelle vicinanze per riposarsi. I meteorologi affermano che le temperature erano di 4-5 gradi superiori alla media nazionale e che l'ondata di caldo continua per un'altra settimana.