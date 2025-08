Caldo record, il mondo brucia

E' l'estate degli incendi. Un rogo devastante sta colpendo il Sud della Francia, dove un’intera area grande quanto l'Oltrepo' pavese è stata ridotta in cenere. Una donna è morta e si registrano anche diversi feriti tra cui sette vigili del fuoco. Il bilancio è ancora incerto con diversi dispersi e migliaia di persone costrette a lasciare le proprie case. Anche la penisola iberica è in sofferenza. In Portogallo e Spagna, il caldo torrido ha raggiunto livelli record. In molte zone le temperature superano i 42 gradi e favoriscono la propagazione di nuovi incendi alimentati dalla siccità persistente. Non va meglio a nord: dalla Gran Bretagna al centro Europa, il luglio appena trascorso è stato tra i più caldi mai registrati, con temperature superiori a 30 gradi. Meteo sempre più estremo anche in Asia. In Giappone si registrano oltre 53mila ricoveri per colpi di calore: il termometro ha toccato punte record portando il Paese a vivere un’estate di sofferenza. In California invece gli incendi boschivi continuano a minacciare centinaia di abitazioni e territori.