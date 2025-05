Bulgaria, Sofia si illumina: i monumenti culturali brillano con spettacolari installazioni 3D

Una folla entusiasta si è radunata nel cuore di Sofia per ammirare le straordinarie installazioni luminose tridimensionali che hanno trasformato i principali monumenti culturali della capitale bulgara. Durante la quarta edizione del Festival Lunare delle Luci, la città si è vestita di luce grazie alle proiezioni artistiche che hanno animato le facciate di edifici simbolo come la Galleria Nazionale d'Arte, la Biblioteca Nazionale e il Teatro Nazionale. Per quattro serate, artisti provenienti da tutto il mondo hanno dato vita a creazioni visive immersive, che hanno unito tecnologia e creatività, regalando al pubblico un'esperienza unica tra arte, storia e innovazione.