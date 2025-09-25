Boom di occupati in Italia, la Cisl: "1,3 milioni in più rispetto al 2021"

Più di un milione e 900mila occupati in quattro anni. Un incremento eccezionale quello registrato dall'Osservatorio sul lavoro dell'Inps. Dati sulla stessa linea del rapporto della Cisl, secondo cui nello stesso periodo si registra un aumento di 1 milione e 300mila posizioni. Nel secondo trimestre del 2025 i lavoratori hanno superato quota 24 milioni e 200mila unità. In aumento, rispetto all'ultimo trimestre, la quota dei lavoratori indipendenti. E aumentano i contratti stabili: secondo l'Inps, il saldo è positivo con oltre 1 milione e 200mila occupati con contratti a tempo indeterminato. A trainare sono soprattutto i settori di alloggio e ristorazione, commercio e costruzioni.