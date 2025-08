IL FUTURO CHE CI ASPETTA Bella Scienza, creme solari e batteri della pelle

Ricordati sempre la crema solare! Ma da oggi c'è una novità che devi sapere: contro i i raggi dannosi del sole, arrivano in aiuto anche i batteri della pelle. E' quanto emerge dallo studio pubblicato sul Journal of Investigative Dermatology. I batteri della tintarella da soli non sono sufficienti a evitare scottature e tumori, ma in futuro potrebbero comunque portare a una protezione più efficace. Claudia Vanni e Marco Martinelli ti raccontano il meccanismo di questa scoperta nella nuova ...